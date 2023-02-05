İhlas Haber Ajansı

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Kırıkkale'de okullar tatil edildi

Kırıkkale’de kar yağışı sebebiyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Kırıkkale'de kar yağışı sebebiyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.



Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, beklenen kar yağışı sebebiyle 6 Şubat Pazartesi günü tüm okulların tatil edildiğini duyurdu. Tekbıyıkoğlu, "Sevgili öğrenciler, okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. İlimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 6 Şubat Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Sizleri çok seviyoruz" ifadesini kullandı.

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