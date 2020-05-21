Kırıkkale'de öldürülen kediler için soruşturma başlatıldı

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında 'Kırıkkale'de biberonla besledikleri kediler için ilaç almaya giden öğrenciler, döndüklerinde korkunç manzarayla karşılaştı' şeklinde haberler yer almıştır. Habere konu iki kedi yavrusunun öldürülmesi olayının ilimiz Sanayi Mahallesi 1139 Sokak üzerinde yaklaşık 10 gün önce meydana geldiğinin öğrenilmesi üzerine olayı gerçekleştiren şahıs/şahısların tespitine yönelik araştırmalara derhal başlanmış olup sonucundan ayrıca bilgi sunulacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi.