İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırıkkale'de organize suç örgütü operasyonu: 3 gözaltı

Kırıkkale’de "organize suç örgütü kurmak ve üye olmak" suçundan aranan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kırıkkale'de "organize suç örgütü kurmak ve üye olmak" suçundan aranan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “organize suç örgütü kurmak ve üye olmak ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından aranan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu kent merkezinde oldukları belirlenen Ü.Y.K, Y.K ve C.A. isimli şahısların bulunduğu ikametlere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 3 şüphelinin evi, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör, 9 adet dolu kurusıkı fişek ile 2 adet av tüfeği kartuşu ve 1 adet 9 mm dolu fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.