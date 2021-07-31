Kırıkkale'de orman ve ağaçlandırma sahalarına giriş yasaklandı

Kırıkkale'de muhtemel orman yangınlarını önlemek amacıyla yetkili kişiler dışında ormanlık ve ağaçlandırma sahalarına girişler yasaklandı.

Türkiye'de art arda gelen orman yangınları haberlerinin ardından Kırıkkale'de de orman ve ağaçlandırma sahalarına girişler yasaklandı. Kırıkkale Valiliği, yetkili kişiler dışında 39 noktada bulunan ormanlık ve ağaçlandırma sahasına 31 Ağustos gününe kadar girişlerin yasak olduğunu bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon kararları gereğince 30 Temmuz - 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında görevli personel hariç her ne maksatla olursa olsun Kırıkkale 100. Yıl Devlet Ormanı, Yuva, Hasandede, Dinek Dağı, Çelebi, Ahılı köyü, Çelebi Karabucak, Selamlı, Bıyıkaydın, Ulaklı, Koçubaba, Dağsolaklısı, Kavlak, Kenanbeyobası, Mehmetbeyobası, Gazibeyli köyleri ile Karakeçili Kızılırmak, Keskin Attepesi ve çevresindeki ağaçlandırma sahaları, Dinek dağı orman alanına, Çipideresi, Dağsolaklısı ile Hisarköy çevresindeki toprak muhafaza sahası ve Sulakyurt ilçesi Deredüzü, Pazarcık köyü ve Kırıkkale yolu üzerindeki ağaçlandırma sahası ile Sulakyurt ilçesi Özdere ağaçlandırma sahası, Delice ilçe merkezi çevresindeki Erozyon Kontrol Sahasına, Kazmaca ağaçlandırma sahası, Yahşihan ilçesi Irmak ve Kılıçlar köylerindeki ağaçlandırma sahaları, Küçükavşar, Meşeyayla, Büyükyağlı, Çongar, Çatallı köyleri rehabilitasyon sahalarına ve her türlü orman ve ağaçlandırma sahalarına girmek yasaktır" denildi.