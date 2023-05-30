Kırıkkale'de otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Kırıkkale'de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara, D200 Karayolu'nun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.G. idaresindeki 19 TV 645 plakalı otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Kazada aynı aileden sürücü Ü.G., eşi A.P.G., çocukları H.G. (7) ve O.Ç.G. (1) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle araçların geçişi kontrollü olarak tek şerit üzerinden sağlandı. Kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.