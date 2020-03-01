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Kırıkkale'de otomobil ile pikap çarpıştı: 1'i çocuk, 3 yaralı

Kırıkkale’de otomobil ile pikabın çarpıştığı trafik kazasında 1’i çocuk, 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobil ile pikabın çarpıştığı trafik kazasında 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.


Kaza, öğlen saatlerinde Kırıkkale-Kayseri karayolu üzerindeki Hasandede köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye, S.K. idaresindeki 06 HA 4583 plakalı otomobil ile H.K.'nin kullandığı 35 UN 856 plakalı pikap, Hasandede köyü kavşağında çarpıştı. Otomobilde bulunan yolculardan F.G. (34), B.T. (7) ve G.K. (40) yaralandı. Sürücüler ise kazadan yara almadan kurtuldu.


Olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağık görevlilerince yaralılar ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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