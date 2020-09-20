İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, Kırıkkale-Kırşehir D-765 karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer C. idaresindeki 34 BMY 165 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine 112 Acil Servis, jandarma ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ömer C. ile yolculardan Fatma C., İkranur C. ve Berra C. ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.