Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir D-765 karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer C. idaresindeki 34 BMY 165 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine 112 Acil Servis, jandarma ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ömer C. ile yolculardan Fatma C., İkranur C. ve Berra C. ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.