Kırıkkale'de otomobil yangını

Kırıkkale'de bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 AF 2013 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı. Sürücünün ihbarı üzerine Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürülüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede yaptığı müdahaleyle otomobil tamamen yanmaktan kurtarıldı. Yangının elektrik aksamından kaynaklandığı öğrenildi.