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Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı

Kırıkkale’de henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki otomobilin motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

Kırıkkale'de henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki otomobilin motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü.


Yangın, Kırıkkale merkez Yenimahalle Mahallesindeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köksal A.'ya ait 06 AY 7527 plakalı park halindeki otomobilin motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen otomobilde maddi hasar meydana geldi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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