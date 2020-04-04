Kırıkkale'de pazarcı esnafına ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı

Kırıkkale Belediyesi, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, “Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak” talimatı üzerine harekete geçti. Kent genelindeki pazar yerlerinde denetimleri sıklaştıran zabıta ekipleri, hem pazara gelen vatandaşlara hem de pazar esnafına ücretsiz maske dağıttı. Gün içerisinde toplamda 5 bin adet maske dağıtımı yapılırken pazar alanları girişinde de dezenfeksiyon stantları kuruldu. Ekipler, pazar içerisindeki hem esnaf hem de vatandaşlar üzerinde tek tek maske kontrolü yaparken alınan önlemler de anlatıldı. Kırıkkale Belediyesi'nin toplum sağlığı için aldığı tedbirler, vatandaşları ve esnafı bir hayli memnun ediyor.

Kent merkezinde maske dağıtımının yanı sıra, cadde ve sokaklarda tüm kamuya açık mekânlarda kalabalık oluşturacak şekilde vatandaşların bulundurulmaması sağlanıyor. Sosyal mesafeye en az 3 adım olarak mutlaka riayet edilmesi için polis ve zabıta ekiplerince uygulamalar titizlikle uygulanıyor. Öte yandan önlem amaçlı dezenfeksiyon çalışmaları da kent genelinde sürüyor.

Gün içerisinde vatandaşlara ve pazar esnafına ücretsiz maske dağıtımı yapıldığını anlatan Zabıta Müdürü Koray Arslan, “Bugün Kırıkkale'mizdeki cumartesi pazarımızda esnaflarımıza karşı İçişleri Bakanlığımızdan gelen maske talimatı yine giriş çıkışlar hususunda ki hassasiyetimiz, pazar içerisindeki tezgâhların üçer metre olmasını sağladık. Cumhurbaşkanımızın söylemiş olduğu talimat üzerine mesafeleri koruma ile ilgili yapıştırmalarımız hem pazarcı esnafımızın sağlığı açısından hem de vatandaşlarımızın sağlığı açısından çok önem arz etmekte. Biz de şu anda bu uygulamaları zabıta personellerimiz ile gerçekleştirdik. İnşallah bu virüs kısa zamanda ülkemizden çıkar bizde sağlıklı bir şekilde yaşamımıza devam ederiz” ifadelerini kullandı.