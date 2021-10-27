İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kırıkkale'de polisin operasyon düzenlediği evden 3 adet ruhsatsız tabanca çıktı: 1 gözaltı

Kırıkkale’de KOM polisi tarafından yapılan operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Kırıkkale'de KOM polisi tarafından yapılan operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.


Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Keskin ilçesine bağlı Cankurtaran köyünde ikamet eden O.U. (66) isimli şahsın evinde arama yapıldı.


Ekipler tarafından yapılan operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.