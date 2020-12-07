Kırıkkale'de riskli binalar yıkılıyor

Bu çalışmalar kapsamında 2020 yılı içerisinde 50 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Kentsel dönüşüm, riskli yapı raporu veya ilgisizlik nedeniyle kaderine terk edilmiş yapılar için hummalı çalışmalar, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın talimatı ile 2020 yılında da hız kesmeden devam etti. Hem vatandaşlar hem de çevre için tehlike oluşturan metruk yapılar ile ilgili sürekli bir çalışma içerisinde olan Kırıkkale Belediyesi, bürokratik yazışmalar, teknik zorlukların yanı sıra pek çok problemle 2020 yılında yıkım kararı alınan 90 metruk binadan 50'sinin yıkımını gerçekleştirilirdi. Diğer yıkım kararı alınan yapıların prosedür işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkımları gerçekleştirilecek.

Kırıkkale Belediyesi, hakkında riskli yapı raporu olduğu ve boşaltıldığı halde yıkımı gerçekleştirilmeyen, özellikle madde bağımlılarının kullanım haline dönüşen binalar ilgili gerekli yazışmaların tamamlanmasının ardından yıkımlarını gerçekleştiriyor. Sahipleri tarafından ilgisizlik sonucu metruk hale gelmiş yapılar için de uzun bir yazışma süreci gerçekleştiren ekipler, gerekli yasal süreyi bekleyerek mal sahiplerine ya da yasal temsilcilerine yapılan resmi tebligatların ardından yıkım sürecini başlatıyor. Çevre halkının şikâyetçi olduğu, başta madde kullananların mekânı haline gelen metruk binaların yıkımları sürüyor.

Metruk binaların yıkımından önce zabıta memurları ve ekipler binaların içini, en ince ayrıntısına kadar kontrol ederek yıkım sırasında içeride her hangi bir canlının kalmamasını sağlıyor. Başta kedi, köpek olmak üzere kuşlar için de binalar köşe bucak kontrol ediliyor. Çocuklar için de büyük risk oluşturan binalar birkaç kez yapılan bu kontrollerin ardından dakikalar içinde yerle bir ediliyor ve bulunduğu alan risksiz hale getiriliyor.

“Özenle çalışmalarımız sürüyor”

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, gerekli tedbirleri alarak yıkım işlemini gerçekleştirdiklerini belirterek “Mahallelerimizde, terkedilmiş, yıkılmaya yüz tutmuş, yangın ve göçme tehlikesi arz eden binaları, olumsuz bir durumla karşılaşmadan önce yıkıyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden, metruk binaları muhtarlarımız ve çevre sakinleri aracılığıyla tespit edip, gerekli prosedürleri uyguladıktan sonra yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, mahallelerinde bu tür metruk bina var ise bizlere iletmeleridir. Bizlere bilgi verirlerse biz de belediye olarak, bir olumsuzluk yaşanmadan çözüm üretebiliriz” dedi.