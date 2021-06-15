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Kırıkkale'de ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

Kırıkkale’de polis ekiplerinin araçlarda yaptıkları aramalarda 5 tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerinin araçlarda yaptıkları aramalarda 5 tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç ve suçluya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu neticede ekiplerin saha ve analiz çalışmaları sonucunda araçlarda yaptıkları aramalarda, biri kurusıkı 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 116 fişek, 5 dolu kartuş ele geçirildi.


Şüpheli 3 şahıs hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefetten adli işlem başlatıldı.

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