Kırıkkale'de sabaha karşı sıcak dakikalar: 3 tır alevlere teslim oldu

Kırıkkale'de bir dinlenme tesisinde park halindeki 3 tır alevlere teslim oldu. Bölgeye çok sayıda sevk edilen itfaiye ekiplerince tırlarda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, sabah saatlerinde Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolu üzerindeki Irmak köyü yakınlarında bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat malzemelerin olduğu bir tırda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yanındaki 2 tıra daha sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve jandarma sevk edildi.

Kırıkkale Belediyesi ve Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yoğun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. 2 tır tamamen kullanılamaz hale gelirken, diğer 1 tırda da büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.