İhlas Haber Ajansı

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Kırıkkale'de sağanak yağış ve dolu etkili oldu

Kırıkkale’de aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Kırıkkale'de aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu, günlük hayatı olumsuz etkiledi.


Kırıkkale'de öğleden sonra etkisini gösteren sağanak sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan bazıları, taksi durakları, ATM'ler ve iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi, bazıları ise sağanağa aldırmadan yürümeye devam etti.


Kısa süreli yağış, yerini güneşli havaya bıraktı.

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