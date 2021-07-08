Kırıkkale'de sağlık personeline hizmet içi eğitim

Kırıkkale'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nin daha etkin, hızlı ve kaliteli sunumu için sağlık personeline yönelik uygulamalı hizmet içi eğitim düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ve 4 gün süren eğitimlerde İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından 'Erişkin İleri Yaşam Desteği Eğitimi (E-İLYAD)' verilirken, simülasyon maketi üzerinde çeşitli uygulamalar yapıldı. Katılımcılara; acil olgu yönetimi, temel EKG ve ritim bozuklukları, göğüs ağrısı ve akut koroner sendromlar, KPR yönetimi, periarrest ritimler, arrest ritimler, acil ilaçlar, anaflaksi, zehirlenmeler, suda boğulmalar, astım, elektrik çarpması, hipoglisemi, hipotermi, inme, gebelerde kardiyak arrest, etik konuları anlatıldı.

Başarı ile tamamlanan ve 18'incisi düzenlenen eğitim programında 5 eğitmen ve 10 personel yer aldı.

Konu hakkında bilgiler veren İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, "Bu eğitimlerdeki temel amacımız 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görev alan her sağlık personelinin medikal bilgilerini güncellemek, mesleki becerilerini artırmak, yeni beceri ve teknikler kazandırarak Acil Sağlık Hizmetleri'ndeki kaliteyi artırmaktır. Hizmetlerimizin ülkemiz genelinde etkin, hızlı ve kaliteli bir şekilde sunumu için personelimize yönelik hizmet içi eğitimlerimiz titizlikle devam edilecektir" dedi.