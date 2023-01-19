Kırıkkale'de saha denetimi yapan jandarma, avcıları bilgilendirdi

Kırıkkale'de saha denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, kara avcılığı yapan kişilere "avcılık" hakkında bilgilendirme yaptı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından kara avcılığı yapan kişilere yönelik denetimler sürüyor. Jandarma ekipleri, Keskin ve Bahşılı ilçelerindeki avlak bölgelerde avcılık yapan kişilerin kontrollerini gerçekleştirdi.

Ekipler, sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi için av ve yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamları ile birlikte korunmalarını, geliştirilmesini, avlanmalarının kontrol altına alınmasını ve avcılığın bilinçli bir şekilde yapılmasıyla ilgili avcıları bilgilendirdi.