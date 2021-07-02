Kırıkkale'de sebze ve meyve halinde silahlı kavga: 3 yaralı

Kırıkkale'de sebze ve meyve halinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Kırıkkale'de Kızılırmak Mahallesi'ndeki sebze ve meyve halindeki bir çay ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli oldukları iddia edilen iki grup arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu M.İ., Ö.B. ve B.C.Y.'yi bacağından yaraladı. Yaralılar, yakınları tarafından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

Yüksek İhtisas Hastanesi'nde de aileler arasında gerginlik yaşandı. Hastane önündeki gerginliğin büyümesini önlemek için Çevik Kuvvet Polisleri sevk edildi. Polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olaya karışan bir araç ise hastane önünden çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.