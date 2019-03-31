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Kırıkkale'de seçmenler oy kullanmaya başladı

Kırıkkale’de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan 759 sandıkta oy verme işlemi başladı.

Kırıkkale'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan 759 sandıkta oy verme işlemi başladı.


Kırıkkale'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 08.00 itibariyle oy verme işlemi başladı. Kırıkkale Belediye Başkanı, ilçelerin belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 205 bin 149 seçmenin oy kullanacağı 10'u seyyar 759 sandık okullara kuruldu.


Oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek.

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