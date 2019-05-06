Kırıkkale'de “Şehide Dua Emanete Vefa Projesi” kapsamında şehit ailelerini ziyaret eden öğreniciler, şehitlerin ruhuna dualar ederek onları minnet ve saygıyla yad ediyor.

Kırıkkale Hasan Ali Yücel İlkokulu tarafından başlatılan “Şehide Dua Emanete Vefa Projesi” kapsamında öğrencilerin milli ve manevi duygularını arttırmak amacıyla il merkezinde bulunan şehit ailelerine ziyaretler yapan öğrenciler diyalog ortamı oluşturularak şehitlerin ruhuna dualar göndererek onları minnet ve saygı ile yad ediyor.

Proje koordinatörü 4.sınıf öğretmeni Aysun Sakallı, öğrencilerin mili ve manevi duygularını arttırmak, şehitlik gibi önemli bir makamı anlamlandırmak ve geride bıraktıklarına vefa duygusunu işlemek adına projeyi düzenlediklerini belirtti.

Okul Müdürü Ömer Tanju Cihan ise, “Bu proje; öğrencilerimizde vatan, bayrak, millet, din, şehitlik ve vefa gibi kavramları somutlaştırma konusunda olumlu katkılar sağlayacaktır. Öğrencilerimiz şehitlerimizin emaneti aileler ile tanışarak şehidimizi kendi ailesinden tanıyıp bilgiler edinecektir. Milli ve manevi gelişimleri açısında önemli mesafeler kat edeceklerdir” dedi.