Kırıkkale'de şehit isimleri cadde ve sokaklarda yaşatılacak

Kırıkkale Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda temmuz ayı toplantısı; Başkan Vekili Çakır Yıldırım, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Oturumu açan Belediye Meclis Başkan Vekili Çakır Yıldırım tarafından bir önceki aya ait karar özetinin okunup oylanmasıyla başlandı. Gündem maddeleri arasında yer alan Kırıkkaleli şehitlerin isimleri cadde ve sokaklarda yaşatılması için oy birliği ile kabul edildi.

İl merkezindeki cadde ve sokaklara verilen isimler şu şekilde:

Sanayi Mahallesi 1513. Sokağa Şehit Zafer Yeşilyurt, Kalatepe Mahallesi 1078. Sokağa Şehit Ahmet Duman, Çalılıöz Mahallesi 523. Sokağa Şehit Ramazan Akdağ.