Kırıkkale'de şehitler dualarla anıldı

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Atak helikopterinin kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut'un şehadetinin 1'inci yılı anısına, 2016 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde teröristlerle girilen çatışma sonrası şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Alsancak'ın şehadetinin ise 3'üncü yılı anısına aileleri tarafından anma etkinliği düzenlendi.

Kırıkkale'de Çantepe Askeri Gazinosunda gerçekleşen anma programına, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, Garnizon Komutanı Tuğg. Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şube Başkanı Rıfat Öcal, daire amirleri ile şehit yakınları, gaziler ve davetliler katıldı.

Şehitlerin öz geçmişinin okunmasının ardından konuşma yapan Vali Sezer, ülke olarak şehitlerimize olan minnet borcumuzun sonsuza kadar devam edeceğini ifade ederek, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine de sabırlar diledi.

Bu milletin feraseti ve dayanışması ile açtıkları çukurların kendilerine mezar olduğunu ifade eden Sezer, “Teröristlerin arkalarında duran ve destekleyen birçok devlet, birçok istihbarat örgütü vardı. İddiaları devlet kurmaktı. Ne elde ettiler? Hiçbir şey elde edemediler. 2015 yılında dağlarda 15 bin terörist varken bugün Allah'ın izniyle yurt içerisinde 700'e kadar bunların mevcudu düşmüş durumda” dedi.

Daha sonra yapılan yemek ikramının ardından tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okundu. Programın sonunda şehit yakınları ile yakından ilgilenen Vali Sezer, çocuklara da oyuncak hediye etti.