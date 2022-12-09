Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele eğitimi verildi

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen SiberAy projesi ile toplumdaki kişilerin interneti ve teknolojiyi amacına uygun şekilde kullanmasını sağlamak için eğitim seminerleri sürüyor. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, siber suçların engellenmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlendi. İlköğretim okullarında eğitim gören 410 öğrenciye, "güvenli ve bilinçli internet kullanımı", "siber zorbalık", "teknoloji bağımlılığı" ve "internet ortamında bilgi kirliliği ve dezenformasyon" konularında bilgilendirme yapıldı. Polis ekiplerince verilen eğitimler, özellikle çocuk ve gençlerin sanal ortamdaki tehlikelerden korunması amaçlanıyor.

Ayrıca, öğrencilere SiberAy projesiyle ilgili bilgilendirici broşürler dağıtılırken, okullara da afişler asıldı.