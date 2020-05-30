İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırıkkale'de şiddetli yağış etkili oldu

Kırıkkale kent merkezinde etkili olan kısa süreli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre bugün öğle saatlerinde yurdun birçok kesiminde yağmurun etkili olacağı belirtildi. Kırıkkale'de öğle saatlerinde başlayan yağmur, kısa sürede etkisini artırdı. Yer yer sağanağa dönüşen yağış, kentte aralıklarla etkisini sürdürdü. Kısa süreli şiddetli yağmur, kenti adeta esir aldı.


Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, çareyi açık iş yerlerinin yanı sıra telefon kulübesi ve tentelerin altında saklanmakta buldu. Yaklaşık 15 dakika boyunca etkili olan yağmur sonrasında sürücülerin de zorluk yaşadığı görüldü.


Kent merkezinde yağmur, zaman zaman etkisini sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.