İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırıkkale'de “Sıfır Torbacı”

Kırıkkale’de “Sıfır Torbacı” sloganı adı altında uyuşturucuyla mücadele eden İl Emniyet Müdürlüğü ve vatandaşların da desteğiyle son 3 yılda, uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı yüzde 90 oranında azaldı.

Kırıkkale'de “Sıfır Torbacı” sloganı adı altında uyuşturucuyla mücadele eden İl Emniyet Müdürlüğü ve vatandaşların da desteğiyle son 3 yılda, uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı yüzde 90 oranında azaldı.


Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu'nun 2016 yılından itibaren “Sıfır Torbacı” sloganıyla uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik başlattığı operasyonlar sonrasında uyuşturucu kullanıcısı ve satıcısı yüzde 90 oranında azaldı. Vatandaşların da desteğini alan narkotik polisleri yapılan ihbarları yerinde ve zamanında değerlendirerek, son 3 yılda bin 357 kişi hakkında uyuşturucudan işlem yaptı. Tedavi olmak isteyen uyuşturucu kullanıcılarının da arttığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.