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Kırıkkale'de silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Kırıkkale’de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde silah kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda U.K., S.M.İ. ve K.Y. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından adreslerde yapılan aramalarda 1'i çalıntı olmak üzere 2 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet yivsiz av tüfeği, 774 adet dolu tabanca fişeği, 108 adet dolu av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıs hakkında 6136 sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından adli işlem başlatıldı.

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