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Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kırıkkale’de alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale'de Yenidoğan Mahallesi 599. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda S.K. (27), sol dizinden tabancayla yaralandı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan S.K., ilk müdahalenin ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, silahlı kavganın yapıldığı alanda inceleme yaptı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için de çalışma başlattı.

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