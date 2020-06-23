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Kırıkkale'de şimşekler geceyi aydınlattı

Kırıkkale’de gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Kırıkkale'de gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, Kırıkkale'de akşam saatlerinden itibaren il genelinde gök gürültülü ve sağanak yağış bekleniyordu. Kentte kısa kesitler halinde yağan sağanak yağış gece geç saatlere kadar devam ederken, gecenin karanlığını aydınlatan ise şimşekler oldu. Geceyi gündüz gibi aydınlatan şimşekler saniye saniye kaydedildi. Nur Camii ile birlikte objektiflere yansıyan şimşeklerin görüntüleri kentin bazı bölgelerinde ortaya eşsiz gece manzaraları çıkardı.

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