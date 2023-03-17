İhlas Haber Ajansı

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Kırıkkale'de sobadan zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Karakeçili ilçesinde yaşayan A.T. (69) ve M.T. (67), kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öne sürülen 2 kişi, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan 2 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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