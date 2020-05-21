Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlaması toplantısı

Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Vali Sezer başkanlığında, Valilik Makam Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile vali yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin katıldığı toplantıya; kaymakamlar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birlik Başkanı ile Hacılar Belediye Başkanı da video konferans yöntemiyle katıldı.

Toplantıda, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı tarihlerde alınacak tedbirler görüşüldü.