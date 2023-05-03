Kırıkkale'de spor kulüplerine 2 milyon 25 bin liralık nakdi destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye'de eşzamanlı olarak spor kulüplerine destek hedefiyle ayni ve nakdi yardım töreni düzenledi. Bakanlık, yeni bir paket ile spor kulüplerine yönelik nakdi yardımın yanı sıra malzeme desteği sağladı. Kırıkkale'de de düzenlenen törende 96 spor kulübüne, 2 milyon 25 bin Türk lirası tutarında maddi destekte bulunuldu.

Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, tören de yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak spor kulüplerine ayni ve nakdi yardımlar tüm Türkiye'de aynı anda toplu bir programla yapılıyor. Şuan ilimizde 96 spor kulübümüze 2 milyon 25 bin liralık bir nakdi yardım yapılacak bakanlığımız tarafından. Aynı zamanda kulüplerimize malzeme desteği sağlayacağız" dedi.

Güneş, "Bakanlığımızın belirlemiş olduğu spor malzemelerini kulüplerimize ulaştıracağız. Gençlerin hizmetine sunacağız. Hem kulüplerimizi desteklemek hem de antrenmanlarda kullanılacak malzemeleri temin etmek bizim için çok anlamlı. Desteklerinden dolayı da sayın valimize teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları gösterilerinin ardından tören, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. Şehit Ramazan Akçadağ Spor Salonundaki törene Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rukiye Eryılmaz ve ilgili kurum müdürleri katıldı.