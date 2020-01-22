Kırıkkale'de su kuşu sayımı yapıldı

Kırıkkale'de periyodik olarak yapılan Kış Ortası Su Kuşu (KOSK) sayımları tamamlandı.

Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Kapulukaya barajı ve Köprüköy mevkilerinde belirlenen 5 sayım noktasında Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bir süre önce başlanan KOSK nokta sayımları tamamlandı. 2020 yılı için yapılan sayımlara gölet ve çevresi taranarak, gözlemlenen bütün türler kayıt altına alındı.

Sayım sonucunun daha sonra bildirileceği kaydedildi.