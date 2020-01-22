İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırıkkale'de su kuşu sayımı yapıldı

Kırıkkale’de periyodik olarak yapılan Kış Ortası Su Kuşu (KOSK) sayımları tamamlandı.

Kırıkkale'de periyodik olarak yapılan Kış Ortası Su Kuşu (KOSK) sayımları tamamlandı.


Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Kapulukaya barajı ve Köprüköy mevkilerinde belirlenen 5 sayım noktasında Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bir süre önce başlanan KOSK nokta sayımları tamamlandı. 2020 yılı için yapılan sayımlara gölet ve çevresi taranarak, gözlemlenen bütün türler kayıt altına alındı.


Sayım sonucunun daha sonra bildirileceği kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.