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Kırıkkale'de şüpheli ölüm

Kırıkkale’de parkın içinde yatan kişi silahla göğsünden vurulmuş şekilde bulundu.

Kırıkkale'de parkın içinde yatan kişi silahla göğsünden vurulmuş şekilde bulundu.


Olay, Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Sirkeci Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen bir kişi parkın içerisinde silahla vurulmuş şahsı görünce 112 acil servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri S.C.'nin (35) tabancayla göğsünden vurularak öldüğünü belirledi. S.C.'nin cesedi cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen yakını ise sinir krizi geçirdi.


Olay yeri inceleme ekipleri şahsın vurulduğu alanda boş kovan tespit edemedi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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