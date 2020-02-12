Kırıkkale'de tarihi eser operasyonu

Bahşılı ilçesi Karaahmetli köyünde 5 Şubat tarihinde kimliği belirsiz şahıslar tarafından bir yazlık evin bahçesinde bulunan iki balıkçı teknesinin çalınması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri operasyon başlattı. Kamera kayıtlarına takılan şahısların kimlikleri kısa sürede tespit edilirken şüphelilerin bir süre teknik ve fiziki takip üzerine Samsun'a gittiği belirlendi. Ekipler, çalınan tekneleri Vezirköprü ilçesinde buldu.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Bahşılı ilçe merkezindeki ev ve çevresinde arama yapan Jandarma ekipleri, bahçede 2 adet tarihi eser niteliği taşıyan mezar taşı ile bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Medusa (Helios) Güneş Tanrısı ile bilgeliği temsil eden Çift Horoz figürlerini betimleyen tarihi eserlere el konuldu. Taşların tarihi değerinin öğrenilebilmesi için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü aracılığıyla Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinden Arkeolog talep edildiği bildirildi.

Yakalanan şüphelilerin uyuşturucu, adam yaralama, ruhsatsız silah bulundurma ve su ürünleri kanununa muhalefet gibi suçlardan pek çok sabıka kayıtlarının olduğu öğrenildi. Kırıkkale Adliyesine sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.