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Kırıkkale'de tarla yangını

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, Güzelyurt köyünde bulunan bir tarladaki anızlar henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede diğer tarlalara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Sulakyurt Belediyesi İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve çiftçilerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Tarlada bulunan hububatların kısa süre önce hasat edilmesi çiftçilerin yüreğine su serpti.


Yaklaşık 50 dönüm arazinin zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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