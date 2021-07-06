Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca müşterek yapılan çalışmalar sonucunda DEAŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu şahıs yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" ifadesi kullanıldı.