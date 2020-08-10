Kırıkkale'de 'toplu asker uğurlaması' yasaklandı

Korona virüsü (Covid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında Kırıkkale Valiliği tedbirlerini arttırıyor. Son zamanlarda kentte artan Covid-19 pozitif vakalar nedeniyle başta sosyal mesafe olmak üzere gereken tedbirlere uyulmayan ve toplum sağlığı riske atılan toplu asker uğurlamalarının yapılmayacağı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Askere gidecek kıymetli Mehmetçiklerimiz, evlatlarını asker ocağına gönderen değerli ailelerimiz ve arkadaşını vatani göreve uğurlayan sevgili gençler Covid-19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacak. Lütfen kurallara uyalım" ifadesi kullanıldı.

İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince, sosyal mesafe, maske ve hijyen denetimlerinin aralıksız devam ettiği ifade edildi. Kontrollü sosyal hayat için hep birlikte sahada oldukları aktarıldı.

Pandemi kuralları tekrar hatırlatıldı

Öte yandan, kentte faaliyet gösteren Kafe işletmecilerine yönelik olarak, İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) sorumlusu Vali Yardımcısı Mehmet Ercan Aslantaş başkanlığında İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş'ın da katılımıyla Valilik Konferans Salonu'nda bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, pandemi süresince uyulması gereken kural ve tedbirler bir kez daha hatırlatılarak, görüş alışverişinde bulunuldu.