Kırıkkale'de toplu ulaşım araçları denetlendi

2019-2020 eğitim-öğretim yılına hazırlanan okul servis araçları, minibüs ve kampüs araçlarına yönelik trafik ve zabıta ekipleri tarafından denetleme yapıldı. Denetimlerde; okul güzergahı, psikoteknik, SRC, bakım onarım formu, dur levhası, emniyet kemeri, araç yangın tüpü, ilk yardım çantası, okul taşıtı yazısı ve araç belgelerinin kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Uygulamada trafik güvenliğinde toplumsal duyarlılığın artırılması, başta öğrenciler olmak üzere, her gün trafiğin içerisinde yer alan anne-baba ile aile bireylerinin, trafik güvenliğine yönelik farkındalığın artırılması hedefleniyor. Aynı zamanda trafik zabıta ekiplerinin okul servis araçları ve minibüs ve kampüs araçlarının denetimlerinde, servis aracı şoförü, rehber personel ve öğrencilere yönelik okul servis araçlarında dikkat etmeleri gereken hususlar ve uymaları gereken kurallar hakkında bilgilendirmelerde yapılıyor. Denetimlerin yıl boyu devam edeceği bildirildi.