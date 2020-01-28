Kırıkkale'de trafik kazası: 1 yaralı

Kırıkkale'de yağan yağmurun ardından kayganlaşan yolda kontrolden çıkan ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ankara-Kırıkkale kara yolunun Irmak köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücü ismi belirlenemeyen 40 BE 762 plakalı ticari araç yağmur sonrası kayganlaşan yolda bariyerlere çarptı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.