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Kırıkkale'de trafik kazası: 2 yaralı

Kırıkkale’de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, Kırıkkale-Kayseri D-765 kara yolu üzerindeki Hurdalık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin D. idaresindeki 68 DH 525 plakalı otomobil, sürücüsünün kavşaktan geçmeye çalıştığı sırada Yusuf T.'nin kullandığı 58 DT 067 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Güllü D. ile Fehime D. ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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