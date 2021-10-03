İhlas Haber Ajansı

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Kırıkkale'de trafik kazası: 2'si ağır 5 yaralı

Kırıkkale’de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2’si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.


Kaza, gece saat 04.30 sıralarında Kırıkkale-Kırşehir karayolu üzerindeki Rafineri Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre S. (27) idaresindeki 71 EU 580 plakalı otomobil, Muhtalip Ş.'nin (40) kullandığı 35 AAL 752 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Emre S. ve Muhtalip Ş. (40) ile yolculardan Gürsel Ş. (45), Evranur Ş. (20) ve Rabia Ş. (20) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Muhtalip Ş. ve Gürsel Ş'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.


Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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