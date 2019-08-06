Kırıkkale'de trafik kazası: 3'ü çocuk 6 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin toprak zemine çakılması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, 15.30 sıralarında Kırıkkale-Yozgat karayolu üzerindeki Çerikli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammer Terzi idaresindeki 34 KT 3657 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak toprak zemine çakıldı. Olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan E. T. (36), E.T.M. (34), Z.N.M. (6), A.T.(4), E.K.M. (2) ve B.T. (59) sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.