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Kırıkkale'de trafik kazası: 4 yaralı

Kırıkkale’de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.


Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki Çelebi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar A. idaresindeki 07 AHP 630 otomobil ile Yalçın A.'nın kullandığı 06 FC 2661 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile yolculardan Kuzey A. (5) ve Şeyma A. (37) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlı durumları iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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