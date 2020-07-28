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Kırıkkale'de trafik kazası, 4 yaralı

Kırıkkale’de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre kaza, Samsun-Ankara kara yolu üzerinde meydana geldi. M.B. idaresindeki 49 D 4624 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Araç daha sonra su kanalına devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.B. ile Y.B., Ş.B. ve M.A.B. Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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