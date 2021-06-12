Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı

Kırıkkale'de, kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A. idaresindeki 06 EA 1528 plakalı otomobil, trafik yoğunluğundan dolayı duraksayan D.K. idaresindeki 40 DK 275 plakalı otomobile çarptı. Sağanağın ardından ıslanan yolda meydana gelen trafik kazasında sürücüler ile L.A., K.A. ve E.Ç. yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kısa süreli ulaşıma kapanan yolda otomobillerin çekiciler yardımıyla çekilmesiyle kara yolu trafiğe açıldı.

Kaza hakkında inceleme başlatıldı.