Kırıkkale'de Türk Kızılayına kan bağışı

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türk Kızılayı tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına il ve ilçede görevli personeller tarafından destek verildiği bildirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz'ın da görüşlerine yer verildiği açıklamada, "Covid-19 salgını Kızılayın kan stoklarının azalmasına da neden oldu. Bizler sadece 15 dakika zaman ayırarak kan bağışı yapabiliyor ve bu sayede bir insanın hayatının kurtarılmasına vesile olabiliyoruz. Bu kampanyaya destek olmak hepimizin görevi ve sağlıklı her bireyi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum." ifadelerine yer verildi.