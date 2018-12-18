Kırıkkale'de turna balığı avcılığı yasaklandı

Kırıkkale'de 31 Mart 2018 tarihine kadar turna balığı avcılığı yasaklandı. 2019 yılı için belirlenen en yüksek ceza miktarı bin 635 lira olarak belirlendi.

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz sınırları içerisinde bulunan iç sularımızda 4/1 Ticari ve 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi hakkındaki tebliğler gereğince 15 Aralık (2018) - 31 Mart 2019 tarihleri arasında turna (Esox lucius) balığı avcılığı yasaklanmıştır. Av yasaklarına uyulması sürdürülebilir su ürünleri avcılığı için büyük önem arz etmektedir. Turna balığının üreme dönemine girdiği bu dönemde avcılık yapılması gelecek yıllarda popülasyonda önemli ölçüde azalmaya sebebiyet verebilir. Av yasaklarına uyalım uymayanları uyaralım. Yasaklara uymayanlar ile gerekli ihbarları İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 0318 2242938 ve ilçe teşkilatlarına, 112 Acil çağrı merkezine yapalım” ifadeleri yer aldı.

Amatör avcılık yapan kişilere 2019 yılı için 480 TL, ticari olarak ağla avcılık yapan kişilere de 2019 yılı için bin 635 lira idari para cezası düzenlenerek, avlanma vasıtaları ile su ürünlerine el konulacağı bildirildi.