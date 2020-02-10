İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırıkkale'de tütün kaçakçılığı operasyonu

Kırıkkale’de düzenlenen operasyonda 26 kilogram kıyılmış tütün ve 349 paket içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 26 kilogram kıyılmış tütün ve 349 paket içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.


Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a muhalefet suçuna karışan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik Gürler Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde uygulama yaptı. A.İ.S. idaresindeki araçta ve H.E. isimli şahsın elinde bulunan siyah poşette yapılan aramalarda 26 kilogram açık kıyılmış tütün ve 349 paket içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Emniyete götürülen 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.