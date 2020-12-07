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Kırıkkale'de uçaksavar fişeği ele geçirildi

Kırıkkale’de düzenlenen operasyonda çalıntı ruhsatsız tabancanın yanı sıra 1 adet dolu uçaksavar fişeği ele geçirildi.

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda çalıntı ruhsatsız tabancanın yanı sıra 1 adet dolu uçaksavar fişeği ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Bu doğrultuda F.G. isimli şahsın araç, ev ve iş yerinde yapılan aramalarda çalıntı ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet dolu uçaksavar fişeği, 494 adet dolu fişek, 3 şarjör ve 11 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.


Şahıs hakkında 6136 sayılı 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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