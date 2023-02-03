Kırıkkale'de uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Ankara yol güzergahındaki trafik kontrol noktasında denetim yapan polis, şüpheli görülen bir araçtaki şahısların üzerinde yaptığı aramada; bir miktar metamfetamin, 137 gramlık 19 adet sentetik kannabinoid ve 46 adet sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.E.D., H.D. ve Z.Y., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece, "uyuşturucu madde ticareti yapma" ve "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.